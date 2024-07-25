Группу українців підозрюють у підпалах ТРЦ в країнах Євросоюзу / Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили групу українців, яких підозрюють в організації підпалів торгових центрів на території Європейського Союзу за вказівкою РФ. Організатору та його спільнику загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Нацполіції.

За даними слідства, вони вербували проросійськи налаштованих людей, яких надалі вивозили до країн ЄС із підробленими документами для виконання «замовлень» за гроші.

Наразі, за словами правоохоронців, достеменно відомо про кілька знищених пожежею торгових центрів у Польщі та країнах Балтії. Також вони отримали замовлення на підпал одного із центрів гуманітарної допомоги Україні на території Польщі.

Працівники СБУ та Нацполіції затримали організатора осередку та його спільника. Ним виявився 39-річний житель Івано-Франківська, який залучив до своєї групи ще кількох містян. Загалом до складу злочинної групи входили 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та в Запоріжжі.

Группу українців підозрюють у підпалах ТРЦ в країнах Євросоюзу / Фото: Нацполіція Группу українців підозрюють у підпалах ТРЦ в країнах Євросоюзу / Фото: Нацполіція

На місці проживання затриманих провели обшуки. У них вилучили телефони, готівку, зброю та кредитні картки.

Організатору агентурної групи та його спільнику повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

частина 3 статті 358 — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Затриманим загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці серії підпалів на стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» в Києві. Йому загрожує довічне ув’язнення.