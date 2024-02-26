Працівники КП «Парки» проводять обрізку дерев. Фото: «НикВести».

Терміну «кронування», який часто вживається миколаївцями, не існує в Україні. Він є похідним з Росії та не відповідає українським стандартам.

Про це розповіла інженер-дендролог КП «Миколаївські парки» Олена Недільська в ефірі телеканалу «МАРТ».

Експерт пояснила, що в Україні існують три основних типи обрізки дерев, кожен з яких має свої особливості та призначення.

— У правилах утримання зелених насаджень в населених пунктах України чітко прописано, як існують види обрізки і слово кронування у нас не існує. Воно пішло з Росії, там вони кажуть що це «кронирование», а за кордоном кажуть «топінг», люди між собою вже все змішали, – розповіла Олена Недільська.

Формувальна обрізка здійснюється перед вегетацією з метою збереження природної або штучної форми дерева. Цей процес може бути слабким, помітним або сильним залежно від різних факторів, таких як тип дерева, його вік та стан крони.

Санітарна обрізка проводиться протягом року і передбачає видалення сухих та пошкоджених гілок, тоді як омолоджувальна обрізка виконується лише у дерев, які припиняють свій ріст або починають хворіти.

— В правилах утримання зелених насаджень в населених пунктах України чітко прописано, як існують види обрізки і слово кронування у нас не існує, це пішло з Росії, там вони кажуть що це «кронирование», а за кордоном кажуть топінг, люди між собою вже все змішали. Є три види обрізки дерев: формувальне, санітарне та обмежувальне обрізання. Тому кронування ніякого немає. Формувальна обрізка проводиться до розпускання бруньок починаючи з лютого до початку вегетації з метою збереження природної та штучних форм. Воно також буває слабким, помітним та сильним, тому ступінь обрізки залежить від породи дерева, віку і стани крони. Для швидко зростаючих дерев вона проводиться раз на рік, а у повільно зростаючих дерев їх проводять раз на три пʼять років. Санітарна обрізка проводиться протягом року при ній видалять сухі, пошкоджені гілки. Омолоджувальна обрізка виконується лише у дерев, які припиняють свій ріст або починають хворіти, – резюмувала вона.

Нагадаємо, що працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» розпочали роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.

Як відомо, у Миколаєві цього року під знесення можуть потрапити 982 дерева.

Загалом тополі останні роки все частіше потрапляють під вирубку. Тільки за 2022 рік по місту зрубали 1725 дерев. І всі тополі. Найбільш гучним було знесення тополь по проспекту Центральному. Там, від вулиці Бузника до 9-ї Слобідської, зникло 943 дерева.

Кронування дерев

На почтаку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

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Та статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».