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Відтепер школярі 10-11 класів вивчатимуть озброєння, стрілецьку підготовку, основи фортифікацій та домедичну допомогу. А також вчитимуться орієнтуватися на місцевості, керувати дронами та проводити розвідку на основі відкритих джерел.

Як повідомили у Міністерстві освіти України, днями було презентовано оновлену програму шкільного курсу «Захист України», який діти вивчатимуть у 10 та 11 класах.

Зазначається, що у 10 класі школярі вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, озброєння та військову техніку, а також вчитимуться орієнтування на місцевості, основ інженерної фортифікації та стрілецької підготовки.

В 11 класі дітям розповідатимуть про особливості інформаційної безпеки та поглиблюватимуть їхні знання з домедичної допомоги. Також у цей час діти вивчатимуть методи захисту цивільного населення в кризових умовах, можливості й способи оборони України.

Крім того, під час навчання на курсі «Захист України» діти засвоюватимуть навички з керування дронами, інформаційної безпеки, навігації, розвідки на основі відкритих джерел (OSINT), стресо- та психологічної стійкості. Для відпрацювання практичних навичок навчальні заклади обов’язково проводитимуть навчально-польові збори або тренінгові заняття.

У МОН пояснили, що оновлення програми курсу спрямоване на формування в молоді національної ідентичності та навичок для захисту власного життя. Оновлення також спричинене реаліями та викликами, «з якими стикається наша держава».

Програмі мають надати гриф «Рекомендовано» за результатами експертизи, а також затвердити в міністерстві. Під час розробки курсу враховували рекомендації експертів у сфері оборони, освітян та громадських організацій.

Нагадаємо, у миколаївському закладі професійно-технічної освіти відкриють навчальну програму «Оператор цивільних дронів».