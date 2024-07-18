В Україні вперше перевірили безпеку бойової системи за стандартами рівня НАТО. Фото: mil.gov.ua

Українська бойова система Delta успішно пройшла аудит інформаційної безпеки. Вперше в історії України військова система отримала сертифікацію за стандартами НАТО.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Delta — це бойова система, яка дозволяє планувати операції, спостерігати за полем бою в реальному часі та обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками. Щомісяця до системи додається понад 600 тисяч об’єктів щодо місцезнаходження ворога, а військові переглядають понад 4 мільйони ворожих об’єктів.

Зазначається, що діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяця. За цей період було проаналізовано 162 заходи захисту інформації, які застосовуються в ній.

«Вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО. До цього подібні системи перевірялися за стандартами 20-річної давності, які втратили свою актуальність», — повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Наступним етапом стане впровадження Delta в експлуатацію Силами оборони.

Нагадаємо, упродовж листопада-грудня 2023 року у Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів НАТО, зокрема щодо ведення бойових дій та підготовки ВМС.

Як відомо, станом на грудень 2023 року в Міноборони та ЗСУ було запроваджено понад чверть від загальної кількості стандартів (26,5%).