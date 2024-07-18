Українська бойова система Delta успішно пройшла аудит інформаційної безпеки. Вперше в історії України військова система отримала сертифікацію за стандартами НАТО.
Про це повідомили в Міністерстві оборони.
Delta — це бойова система, яка дозволяє планувати операції, спостерігати за полем бою в реальному часі та обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками. Щомісяця до системи додається понад 600 тисяч об’єктів щодо місцезнаходження ворога, а військові переглядають понад 4 мільйони ворожих об’єктів.
Зазначається, що діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяця. За цей період було проаналізовано 162 заходи захисту інформації, які застосовуються в ній.
«Вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО. До цього подібні системи перевірялися за стандартами 20-річної давності, які втратили свою актуальність», — повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Наступним етапом стане впровадження Delta в експлуатацію Силами оборони.
Нагадаємо, упродовж листопада-грудня 2023 року у Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів НАТО, зокрема щодо ведення бойових дій та підготовки ВМС.
Як відомо, станом на грудень 2023 року в Міноборони та ЗСУ було запроваджено понад чверть від загальної кількості стандартів (26,5%).
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Українська бойова система Delta успішно пройшла аудит інформаційної безпеки. Вперше в історії України військова система отримала сертифікацію за стандартами НАТО.
Про це повідомили в Міністерстві оборони.
Delta — це бойова система, яка дозволяє планувати операції, спостерігати за полем бою в реальному часі та обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками. Щомісяця до системи додається понад 600 тисяч об’єктів щодо місцезнаходження ворога, а військові переглядають понад 4 мільйони ворожих об’єктів.
Зазначається, що діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяця. За цей період було проаналізовано 162 заходи захисту інформації, які застосовуються в ній.
«Вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО. До цього подібні системи перевірялися за стандартами 20-річної давності, які втратили свою актуальність», — повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Наступним етапом стане впровадження Delta в експлуатацію Силами оборони.
Нагадаємо, упродовж листопада-грудня 2023 року у Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів НАТО, зокрема щодо ведення бойових дій та підготовки ВМС.
Як відомо, станом на грудень 2023 року в Міноборони та ЗСУ було запроваджено понад чверть від загальної кількості стандартів (26,5%).