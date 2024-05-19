FPV дрон в роботі. Фото з відкритих джерел

Удари безпілотників по енергетичній інфраструктурі Росії, організовані Україною, з початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни та спровокували підвищення внутрішніх цін на паливо.

Про це заявили в розвідувальному управлінні Пентагону, повідомляє Bloomberg.

Втрата частини російських нафтопереробних потужностей призвела до зростання внутрішніх цін на 20-30% до середини березня, а також стала причиною зупинки експорту, щоб зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту, згідно з оцінкою Розвідувального управління Міноборони США, викладеною у звіті генеральним інспектором Робертом Сторчем, який здійснює контроль за допомогою України.

«Аби пом’якшити наслідки цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти із Білорусі, планувала імпортувати із Казахстану, а також надала перевагу транспортуванню нафтопродуктів російській залізниці, а не іншим видам транспорту», — йдеться у звіті Пентагону.

Хоча атаки на нафтопереробні заводи РФ спрямовані на виснаження запасів палива та прибутків від експорту російських Збройних сил, Сполучені Штати критикують їх як такі, що створюють ризик для світових цін на нафту.

Оприлюднений аналіз охоплює лише двомісячний період — від першого удару 21 січня на завод ПАТ «Новатек» в Усть-Лузі до атаки 24 березня на електростанцію в Новочеркаську.

Водночас у Пентагоні зауважили, що українські удари по енергетичних об’єктах у Росії «призвели до незначного збою в постачанні електроенергії російським військовим і цивільному населенню». У відомстві пояснили це тим, що РФ має надійні генеруючі потужності, які є третіми за величиною у світі, і високий ступінь резервування в своїй мережі.

Раніше Bloomberg повідомив, що на атаковані українськими дронами НПЗ припадає 12% нафтопереробних потужностей Росії.