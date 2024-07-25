Олександр Сирський / Фото з відкритих джерел

Українські захисники за допомогою дронів-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури в Росії, зокрема у заводи, склади палива та боєприпасів.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтервʼю The Guardian.

За його словами, всі ці об’єкти були пов’язані з «військовою логістикою» і включали заводи, склади палива і боєприпасів.

Водночас Олександр Сирський наголосив, що морські дрони потопили близько третини кораблів Чорноморського флоту РФ.

«Для них це дійсно стало пасткою, а для деяких (кораблів, — прим.) могилою», — сказав головком.

Він також зазначив, що Росія була змушена «повністю вивести свої війська» з порту тимчасово окупованого Севастополя після низки українських атак.

Олександр Сирський відмовився назвати терміни можливого знищення Кримського мосту, проте наголосив, що Україна планує повернути Крим.

Нагадаємо, губернатор Краснодарського краю РФ заявив, що вранці 23 липня начебто українські безпілотники атакували поромне судно росіян в порту «Кавказ». Також серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі та загиблий.