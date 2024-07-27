Полярники української дослідницької станції «Академік Вернадський» показали відео погоди на острові Галіндез. Відносно теплу температуру пояснюють глобальним потеплінням, але все одно почуття холоду збільшує вологість та сильні вітри.

Полярники Національного антарктичного наукового центру поділилися відео погоди на острові Галіндез.

На ролику видно хмари снігу, які підіймають потужний вітер, та повсюдні замети.

«Тож залишаємо це відео в стрічці, щоб за потреби ви могли ним трохи «охолодитися», — написали полярники.

Погода біля станції «Академік Вернадський» / Скрин з відео полярників Погода біля станції «Академік Вернадський» / Скрин з відео полярників

Як зазначають працівники станції, «Вернадський» розташований на острові Галіндез — узбережжі континенту, тому зимові низькі температури тут не досягають екстремально низького рівня. Цьогоріч тамтешні метеорологи лише декілька разів фіксували мороз нижче -10℃.

Така погода не є типовою для цього регіону — відносно теплу температуру там пояснюють впливом глобального потепління.

Водночас, за словами полярників, висока вологість повітря поблизу наукового центру посилює відчуття холодної температури. Цьому також сприяють сильні вітри, а також постійні опади.

«Вийшовши на вулицю з «Вернадського», можна добряче «охолодитися» та збадьоритися», — жартують працівники наукового центру.

Раніше полярники зі станції «Академік Вернадський» зафіксували вражаючий захід сонця навколо острова Галіндез. За їхніми словами, небо набуло насичених відтінків помаранчево-синього кольору з фіолетовим відтінком у певний момент, а з іншого боку — виразного рожево-бузкового відтінку.