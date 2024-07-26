Володимир Кудрицький. Фото: Укренерго

В Україні ситуація з електропостачанням покращилася. В «Укренерго» вважають, що найскладніший період літа вже позаду.

Про це заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький, повідомляє пресслужба компанії.

«Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов’язано, передусім, з тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І відтак — зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно, це пов’язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності — довгоочікувані, важливі для енергосистеми – які, безумовно, додають нам потужності та скорочують дефіцит», — зазначив Володимир Кудрицький.

За його словами, зараз Укренерго використовує 1-2 черги відключень замість складного режиму у 3-4 черги. І ситуація й надалі покращуватиметься, якщо не буде нових масштабних пошкоджень обладнання.

«Чесна відповідь полягає в тому, що ніхто не знає, що робитиме наш ворог і наскільки успішними будуть його атаки. Тому нам потрібно відштовхуватися від того, що ми маємо максимізувати свою готовність — електростанцій, мереж, громад, забезпечення, наприклад, резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури», — додав він.

Нагадаємо, що на Миколаївщині графіки погодинних відключень у суботу, 27 липня, планують застосовувати з 17:00 до 23:00.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.