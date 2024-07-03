«Укрзалізниця» підготувала нові правила перевезення тварин

«Укрзалізниця» ініціює нові правила перевезення тварин. Вони почнуть діяти після суспільного обговорення та затвердження.

Про це повідомляють прес-служби «Укрзалізниці» та Організації порятунку тварин і довкілля UAnimals.

«Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити», — сказано у дописі.

Зокрема, «Укрзалізниця» пропонує наступні зміни:

замінити визначення «жорстка конструкція» з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин із водонепроникним абсорбуючим дном;

для малих тварин до 45 сантиметрів у холці дозволити тимчасове перебування без переноски – для здорової активності та сну на полиці купе;

для великих собак від 45 сантиметрів пропонують дозволити проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе;

для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду;

будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.

Також в УЗ запевняють, що якщо пасажири відчуватимуть дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, провідники надасть їм альтернативні місця.

«Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту. Тож долучайтеся до обговорення і тримайте улюбленців ближче до серця!», — додали в повідомленні.

Нагадаємо, що UAnimals разом з Укрзалізницею вирішили переглянути та оновити правила перевезення тварин після скандалу з перевезенням нацгвардійця Валерія і його службового лабрадора Ермі. Волонтерка розповіла, що військовослужбовець з собакою їхали в тамбурі «Інтерсіті» з Києва до Чернігова через те, що тварин не можна перевозити вищих за 45 сантиметрів у холці. Тоді, за правилами «Укрзалізниці» лише викуплене купе дає підставу для проїзду з собакою, вищою за 45 сантиметрів.

Також раніше повідомлалось, що пасажири «Укрзалізниці» тепер можуть читати у поїздах «Книгу-мандрівку» про українські міста-герої, серед яких Миколаїв.