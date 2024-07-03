«Укрзалізниця» ініціює нові правила перевезення тварин. Вони почнуть діяти після суспільного обговорення та затвердження.
Про це повідомляють прес-служби «Укрзалізниці» та Організації порятунку тварин і довкілля UAnimals.
«Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити», — сказано у дописі.
Зокрема, «Укрзалізниця» пропонує наступні зміни:
Також в УЗ запевняють, що якщо пасажири відчуватимуть дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, провідники надасть їм альтернативні місця.
«Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту. Тож долучайтеся до обговорення і тримайте улюбленців ближче до серця!», — додали в повідомленні.
Нагадаємо, що UAnimals разом з Укрзалізницею вирішили переглянути та оновити правила перевезення тварин після скандалу з перевезенням нацгвардійця Валерія і його службового лабрадора Ермі. Волонтерка розповіла, що військовослужбовець з собакою їхали в тамбурі «Інтерсіті» з Києва до Чернігова через те, що тварин не можна перевозити вищих за 45 сантиметрів у холці. Тоді, за правилами «Укрзалізниці» лише викуплене купе дає підставу для проїзду з собакою, вищою за 45 сантиметрів.
Також раніше повідомлалось, що пасажири «Укрзалізниці» тепер можуть читати у поїздах «Книгу-мандрівку» про українські міста-герої, серед яких Миколаїв.
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«Укрзалізниця» ініціює нові правила перевезення тварин. Вони почнуть діяти після суспільного обговорення та затвердження.
Про це повідомляють прес-служби «Укрзалізниці» та Організації порятунку тварин і довкілля UAnimals.
«Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити», — сказано у дописі.
Зокрема, «Укрзалізниця» пропонує наступні зміни:
Також в УЗ запевняють, що якщо пасажири відчуватимуть дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, провідники надасть їм альтернативні місця.
«Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту. Тож долучайтеся до обговорення і тримайте улюбленців ближче до серця!», — додали в повідомленні.
Нагадаємо, що UAnimals разом з Укрзалізницею вирішили переглянути та оновити правила перевезення тварин після скандалу з перевезенням нацгвардійця Валерія і його службового лабрадора Ермі. Волонтерка розповіла, що військовослужбовець з собакою їхали в тамбурі «Інтерсіті» з Києва до Чернігова через те, що тварин не можна перевозити вищих за 45 сантиметрів у холці. Тоді, за правилами «Укрзалізниці» лише викуплене купе дає підставу для проїзду з собакою, вищою за 45 сантиметрів.
Також раніше повідомлалось, що пасажири «Укрзалізниці» тепер можуть читати у поїздах «Книгу-мандрівку» про українські міста-герої, серед яких Миколаїв.