«Укрзалізниця» повернула швидкісний потяг «Інтерсіті+», фото з відкритих джерел

Компанія «Укрзалізниця» в тестовому режимі повернула швидкісний потяг «Інтерсіті+».

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Поїзд № 761/762 Київ — Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. З Одеси — вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.

Крім цього, в УЗ повідомили, що на великодні свята збільшили кількість місць із Києва до Львова. Туди поїде двоповерховий потяг Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда № 777 Київ — Львів на 4 та 5 травня.

«Квитки на Одесу вже у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та касах вокзалів. Додаткові квитки до Львова зʼявлятимуться поступово протягом найближчих днів», — додали в УЗ.

Нагадаємо, батьки та діти, які подорожують поїздом на шести маршрутах «Укрзалізниці», зможуть читати книги проєкту «Книга-мандрівка. Міста» про героїчні міста України, зокрема Миколаїв.