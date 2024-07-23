Партію з понад 500 безпілотників у рамках Коаліції дронів відправив Уряд Латвії Україні.
Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
— Посилка з понад 500-ма дронами прямує до України, — прокоментував латвійський міністр оборони фото.
Раніше Міноборони Латвії повідомляло, що в липні до Збройних сил України буде поетапно передано чергову партію безпілотників у межах Коаліції дронів. Зокрема, в Україну буде поставлено понад 2,5 тисячі бойових безпілотників різних типів і з різними характеристиками на суму 4 мільйони євро.
Також повідомляється, що цього року латвійське оборонне відомство виділило на потреби Коаліції дронів 20 мільйонів євро. З них понад 10 мільйонів призначено на закупівлю безпілотників у латвійського ОПК.
Нагадаємо, що Латвія та Україна нарощуватимуть виробництво дронів.
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Партію з понад 500 безпілотників у рамках Коаліції дронів відправив Уряд Латвії Україні.
Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
— Посилка з понад 500-ма дронами прямує до України, — прокоментував латвійський міністр оборони фото.
Раніше Міноборони Латвії повідомляло, що в липні до Збройних сил України буде поетапно передано чергову партію безпілотників у межах Коаліції дронів. Зокрема, в Україну буде поставлено понад 2,5 тисячі бойових безпілотників різних типів і з різними характеристиками на суму 4 мільйони євро.
Також повідомляється, що цього року латвійське оборонне відомство виділило на потреби Коаліції дронів 20 мільйонів євро. З них понад 10 мільйонів призначено на закупівлю безпілотників у латвійського ОПК.
Нагадаємо, що Латвія та Україна нарощуватимуть виробництво дронів.