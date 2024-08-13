Шкільні підручники у кабінетах школи, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Уряд виділив з державного бюджету 38 мільйонів гривень «освітньої» субвенції для навчальних закладів Миколаївської області. Ці кошти витратять на придбання техніки, книжок та меблів.

Про це свідчить затверджене Кабінетом міністрів розпорядження «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2024 році», пишуть «НикВести».

Понад 38 мільйонів гривень для Миколаївщини спрямовують наступним чином:

33,7 мільйона гривень — на техніку у кабінети фізики, хімії, біології, географії та природничих наук;

2,4 мільйона гривень — на техніку та меблі для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти;

1,8 мільйона гривень — на паперові та електронні книги для пілотних закладів освіти.

Всього уряд виділив 1,5 мільярда гривень «освітньої» субвенції, яку розподілили між 24 областями та Києвом. Найбільші субвенції отримають Львівська область (117 мільйонів гривень), Одеська область (103,9 мільйона гривень) та Київ (110,5 мільйона гривень).

Миколаївській області спрямовують 38 мільйонів гривень. Менше за неї отримають п'ять областей: Луганська область (676 тисяч гривень), Донецька область (1,3 мільйона гривень), Херсонська область (1,6 мільйона гривень), Харківська область (6,8 мільйона гривень) та Запорізька область 11,7 мільйона гривень).

Водночас місцеві бюджети мають співфінансувати передбачені закупівлі у розмірі від 5% до 30%. А навчальні заклади мають працювати за денною або змішаною формою навчання та мати укриття.

Як розподіляли гроші між областями?

Розмір субвенції для кожного регіону визначала комісія Міністерства освіти і науки України за такими критеріями, повідомили у відомстві:

засоби навчання та обладнання для природничих кабінетів — пропорційно кількості 6 класів у 2023/2024 навчальному році;

засоби навчання, обладнання і меблі для пілотних шкіл — пропорційно кількості шкіл, які працюють за денною, поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

навчальна та навчально-методична література для пілотних шкіл — пропорційно кількості учнів і вчителів таких шкіл;

підвищення кваліфікації — пропорційно кількості осіб, які її потребують.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.