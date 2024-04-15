В мікрорайоні Матвіївка міста Миколаєва побільшало любителів риболовлі. Кожні вихідні на ставках ТОВ «Миколаївське сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» усе більше відвідувачів, охочих відпочити в родинному колі, з друзями. Тут для рибалок діють три ставки.

В пресслужбі ТОВ «СП «ПАЕК» розповіли, що риба в ставках водиться різна, але в фаворитах наразі короп, якого в водойми запустили аж 18 тонн.

Ставки в Матвіївці, фото: пресслужба ПАЕК Ставки в Матвіївці, фото: пресслужба ПАЕК Ставки в Матвіївці, фото: пресслужба ПАЕК

«Наше підприємство спеціалізується на вирощуванні аквакультур. Основний видовий склад: короп, білий амур, сом, товстолоб, карась, щука. Днями здійснили зариблення ставків для рибалок. 18 тонн коропа середньою вагою від 2 до 8 кг. Риба здорова, бадьора, гарно ловиться», — говорять на підприємстві.

Продовжують тут і покращувати інфраструктуру. Для рибалок встановили будинки-вагончики (кемпери). До послуг відвідувачів містки, альтанки, мангал, дрова, необхідні для риболовлі снасті. Працює підприємство без вихідних та під цілодобовою охороною.

Ставки в Матвіївці, фото: пресслужба ПАЕК Ставки в Матвіївці, фото: пресслужба ПАЕК Ставки в Матвіївці, фото: пресслужба ПАЕК

«Ми радіємо, що наша база стала для жителів та гостей міста Миколаєва місцем сімейного відпочинку, що кожного дня можна побачити все більше дітей з батьками, які разом проводять час за натхненною справою риболовлі. Приємно бачити дружні компанії, веселий гомін, посмішки та драйвовий настрій від спільного улову. Неодмінною складовою залишається і тиха риболовля для тих, хто приїхав відпочити від робочого тижня, зняти напруження та насолодитись свіжим повітрям і риболовлею. Дякуємо окремо досвідченим рибалкам та спортсменам, що обираєте нашу базу для вдосконалення майстерності та заняття улюбленою справою», — зазначають на підприємстві.

Знаходяться матвіївські ставки за адресою м. Миколаїв, мкрн. Матвіївка, вул. Силікатна, 287. Можна доїхати 54 маршрутом (після кінцевої зупинки – місце розвороту автобуса).

Нагадаємо, на базі тепличного господарства ТОВ «СП «ПАЕК» продовжують вирощувати розсаду ранньої капусти та додатково готують теплиці до посіву інших культур.