В мікрорайоні Матвіївка міста Миколаєва побільшало любителів риболовлі. Кожні вихідні на ставках ТОВ «Миколаївське сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» усе більше відвідувачів, охочих відпочити в родинному колі, з друзями. Тут для рибалок діють три ставки.
В пресслужбі ТОВ «СП «ПАЕК» розповіли, що риба в ставках водиться різна, але в фаворитах наразі короп, якого в водойми запустили аж 18 тонн.
«Наше підприємство спеціалізується на вирощуванні аквакультур. Основний видовий склад: короп, білий амур, сом, товстолоб, карась, щука. Днями здійснили зариблення ставків для рибалок. 18 тонн коропа середньою вагою від 2 до 8 кг. Риба здорова, бадьора, гарно ловиться», — говорять на підприємстві.
Продовжують тут і покращувати інфраструктуру. Для рибалок встановили будинки-вагончики (кемпери). До послуг відвідувачів містки, альтанки, мангал, дрова, необхідні для риболовлі снасті. Працює підприємство без вихідних та під цілодобовою охороною.
«Ми радіємо, що наша база стала для жителів та гостей міста Миколаєва місцем сімейного відпочинку, що кожного дня можна побачити все більше дітей з батьками, які разом проводять час за натхненною справою риболовлі. Приємно бачити дружні компанії, веселий гомін, посмішки та драйвовий настрій від спільного улову. Неодмінною складовою залишається і тиха риболовля для тих, хто приїхав відпочити від робочого тижня, зняти напруження та насолодитись свіжим повітрям і риболовлею. Дякуємо окремо досвідченим рибалкам та спортсменам, що обираєте нашу базу для вдосконалення майстерності та заняття улюбленою справою», — зазначають на підприємстві.
Знаходяться матвіївські ставки за адресою м. Миколаїв, мкрн. Матвіївка, вул. Силікатна, 287. Можна доїхати 54 маршрутом (після кінцевої зупинки – місце розвороту автобуса).
Нагадаємо, на базі тепличного господарства ТОВ «СП «ПАЕК» продовжують вирощувати розсаду ранньої капусти та додатково готують теплиці до посіву інших культур.
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В мікрорайоні Матвіївка міста Миколаєва побільшало любителів риболовлі. Кожні вихідні на ставках ТОВ «Миколаївське сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» усе більше відвідувачів, охочих відпочити в родинному колі, з друзями. Тут для рибалок діють три ставки.
В пресслужбі ТОВ «СП «ПАЕК» розповіли, що риба в ставках водиться різна, але в фаворитах наразі короп, якого в водойми запустили аж 18 тонн.
«Наше підприємство спеціалізується на вирощуванні аквакультур. Основний видовий склад: короп, білий амур, сом, товстолоб, карась, щука. Днями здійснили зариблення ставків для рибалок. 18 тонн коропа середньою вагою від 2 до 8 кг. Риба здорова, бадьора, гарно ловиться», — говорять на підприємстві.
Продовжують тут і покращувати інфраструктуру. Для рибалок встановили будинки-вагончики (кемпери). До послуг відвідувачів містки, альтанки, мангал, дрова, необхідні для риболовлі снасті. Працює підприємство без вихідних та під цілодобовою охороною.
«Ми радіємо, що наша база стала для жителів та гостей міста Миколаєва місцем сімейного відпочинку, що кожного дня можна побачити все більше дітей з батьками, які разом проводять час за натхненною справою риболовлі. Приємно бачити дружні компанії, веселий гомін, посмішки та драйвовий настрій від спільного улову. Неодмінною складовою залишається і тиха риболовля для тих, хто приїхав відпочити від робочого тижня, зняти напруження та насолодитись свіжим повітрям і риболовлею. Дякуємо окремо досвідченим рибалкам та спортсменам, що обираєте нашу базу для вдосконалення майстерності та заняття улюбленою справою», — зазначають на підприємстві.
Знаходяться матвіївські ставки за адресою м. Миколаїв, мкрн. Матвіївка, вул. Силікатна, 287. Можна доїхати 54 маршрутом (після кінцевої зупинки – місце розвороту автобуса).
Нагадаємо, на базі тепличного господарства ТОВ «СП «ПАЕК» продовжують вирощувати розсаду ранньої капусти та додатково готують теплиці до посіву інших культур.