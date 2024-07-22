Турбо-кільце, ілюстраційне фото

В Миколаєві на ділянці автодороги по проспекту Богоявленському від проспекту Центрального до вулиці Кузнецької впроваджують схеми руху по «турбо-кільцям».

Про це повідомили у комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємстві Миколаєва.

У липні-серпні 2024 року на ділянці автодороги по проспекту Богоявленському від проспекту Центрального до вулиці Кузнецької буде впроваджена нова схема організації дорожнього руху. Відповідно до розробленої та погодженої в Управлінні патрульної поліції схеми, КСМЕП запровадить схему руху автотранспорту по «турбо-кільцям».

У результаті впровадження схеми буде нанесена відповідна дорожня розмітка зі стрілками по смугам руху та встановлені необхідні дорожні знаки.

— Звертаємо увагу містян, що повноцінний рух по «турбо-кільцям» розпочнеться лише після повного нанесення розмітки та встановлення всіх дорожніх знаків. Інформація про початок нового руху буде відображена на встановленому панно, а громадяни будуть додатково поінформовані через засоби масової інформації, — повідомили на підприємстві.

Нагадаємо, що у 2023 вперше повідомили про те, що у Миколаєві впроваджуватимуть схему руху під назвою «турбо-кільце» або «турбо-карусель» на розв'язках з круговим рухом. Така схема руху застосовуватиметься на проспекті Центральний — проспект Богоявленський — вулиця Херсонське шосе та по проспект Миру — проспект Богоявленський — вулиця Погранична.

Директор Департаменту ЖКГ Миколаївської міськради Дмитро Бездольний розповів, що схема «турбо-кільце» у Миколаєві покликана пришвидшити пересування автомобілів на розв’язках з круговим рухом та зменшити кількість ДТП через недостатню регламентованість правил дорожнього руху під час пересування кільцем.

Раніше повідомлялося, що подібні «турбо-кільця» дуже успішно впровадили у місті Одеса, не зважаючи на значну інтенсивність руху.