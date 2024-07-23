У Баштанці Миколаївської області через зміну погоди знизився рівень пожежної небезпеки. На інших територіях зберігається надзвичайна небезпека.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
У середу, 24 липня, погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Прогноз пожежної небезпеки на завтра:
Нагадаємо, що минулої доби 22 липня на території Миколаївської області виникло 24 пожежі, з яких: дві — в житловому секторі, 21 — на відкритих територіях, одна — на сміттєзвалищі.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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У Баштанці Миколаївської області через зміну погоди знизився рівень пожежної небезпеки. На інших територіях зберігається надзвичайна небезпека.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
У середу, 24 липня, погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Прогноз пожежної небезпеки на завтра:
Нагадаємо, що минулої доби 22 липня на території Миколаївської області виникло 24 пожежі, з яких: дві — в житловому секторі, 21 — на відкритих територіях, одна — на сміттєзвалищі.