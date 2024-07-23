Пожежі у Миколаївській області. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У Баштанці Миколаївської області через зміну погоди знизився рівень пожежної небезпеки. На інших територіях зберігається надзвичайна небезпека.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

У середу, 24 липня, погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Прогноз пожежної небезпеки на завтра:

Первомайськ V клас

Вознесенськ V клас

Баштанка ІІІ клас

Миколаїв V клас

Очаків V клас

Прогноз пожежної небезпеки на 24 липня

Нагадаємо, що минулої доби 22 липня на території Миколаївської області виникло 24 пожежі, з яких: дві — в житловому секторі, 21 — на відкритих територіях, одна — на сміттєзвалищі.