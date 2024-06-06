Тролейбус, що курсує Одесою. Фото з відкритих джерел

Для зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня зменшили кількість тролейбусів і трамваїв на маршрутах в Одесі.

Про це повідомила Одеська міська рада.

«Враховуючи важкий стан в енергетиці, спричинений атаками ворога по енергетичному комплексу країни, для зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня КП «Одесміськелектротранс» суттєво скорочує випуск трамваїв та тролейбусів на маршрути міста», — йдеться в повідомленні.

Там додали, що скорочення кількості рухомого складу призведе до збільшення інтервалу руху громадського електротранспорту.

Нагадаємо, через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.