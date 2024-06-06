Для зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня зменшили кількість тролейбусів і трамваїв на маршрутах в Одесі.
Про це повідомила Одеська міська рада.
«Враховуючи важкий стан в енергетиці, спричинений атаками ворога по енергетичному комплексу країни, для зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня КП «Одесміськелектротранс» суттєво скорочує випуск трамваїв та тролейбусів на маршрути міста», — йдеться в повідомленні.
Там додали, що скорочення кількості рухомого складу призведе до збільшення інтервалу руху громадського електротранспорту.
Нагадаємо, через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.
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Для зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня зменшили кількість тролейбусів і трамваїв на маршрутах в Одесі.
Про це повідомила Одеська міська рада.
«Враховуючи важкий стан в енергетиці, спричинений атаками ворога по енергетичному комплексу країни, для зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня КП «Одесміськелектротранс» суттєво скорочує випуск трамваїв та тролейбусів на маршрути міста», — йдеться в повідомленні.
Там додали, що скорочення кількості рухомого складу призведе до збільшення інтервалу руху громадського електротранспорту.
Нагадаємо, через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.