Врятована козуля під час пожежі в Одеській області / Фото: ДСНС

Знесилену від спеки та налякану козулю врятували надзвичайники на Одещині під час ліквідації пожежі сухої рослинності та чагарників.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що тварину напоїли прохолодною водою та згодом передадуть до місцевого лісництва, де про неї подбають до повного одужання.

Врятована козуля під час пожежі в Одеській області / Фото: ДСНС Врятована козуля під час пожежі в Одеській області / Фото: ДСНС Врятована козуля під час пожежі в Одеській області / Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Вознесенському району Миколаївської області врятували червонокнижну самку лося. Вона потрапила до штучно створеного водяного відстійника, глибина якого становить чотири метри, тому тварина самостійно не могла вибратися.