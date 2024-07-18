Знесилену від спеки та налякану козулю врятували надзвичайники на Одещині під час ліквідації пожежі сухої рослинності та чагарників.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що тварину напоїли прохолодною водою та згодом передадуть до місцевого лісництва, де про неї подбають до повного одужання.
Нагадаємо, у Вознесенському району Миколаївської області врятували червонокнижну самку лося. Вона потрапила до штучно створеного водяного відстійника, глибина якого становить чотири метри, тому тварина самостійно не могла вибратися.
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Знесилену від спеки та налякану козулю врятували надзвичайники на Одещині під час ліквідації пожежі сухої рослинності та чагарників.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що тварину напоїли прохолодною водою та згодом передадуть до місцевого лісництва, де про неї подбають до повного одужання.
Нагадаємо, у Вознесенському району Миколаївської області врятували червонокнижну самку лося. Вона потрапила до штучно створеного водяного відстійника, глибина якого становить чотири метри, тому тварина самостійно не могла вибратися.