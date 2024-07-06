В районі села Раково 6 липня утворився затор, фото «НикВести»

Станом на 14:50 6 липня в районі села Раково у напрямку Вознесенська спостерігається затор.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Проїзд автодорогою Р-06 «Ульянівка – Миколаїв» ускладнила вантажівка, яка зупинилася посеред дороги. Наразі співробітники поліції організували для трансопрту реверсний рух.

В районі села Раково 6 липня утворився затор, фото «НикВести» В районі села Раково 6 липня утворився затор, фото «НикВести»

Нагадаємо, що вранці 5 квітня на Південнобузькому (Варварівському) мосту у Миколаєві вчергове утворився затор через пошкодження металевої пластини на проїжджій частині.

Водночас протягом останнього часу на мосту відбулося чотири поломки. Перша сталася 6 грудня, друга — 20 грудня. Тоді в «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що виникла аварійна ситуація з конструкцією частини Варварівського мосту. Втретє транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту 2 лютого. 5 квітня на Варварівському мосту сталась аварійна поломка вчетверте. Виявилось, що на мосту відійшла металева пластина.