Ілюстративне зображення планети, що обертається на близькій відстані від своєї зірки. Збраження: INGANIELSEN/GETTY IMAGES

Астрономи відкрили екзопланету, вкриту такою кількістю вулканів, що її розплавлена поверхня випромінює вогненно-червоний колір. За словами науковців, космічне тіло гарячіше, ніж деякі зірки з малою масою.

Про виявлення вогняного космічного тіла, яке отримало назву HD 104067, пише «УП.Життя».

Планета, що розташована за 66 світлових років від Землі, обертається навколо своєї зірки HD 104067 кожні 2,2 дня на відстані 4,57 мільйона кілометрів. Виявлене космічне тіло масою схоже на Уран – сьому від Сонця планету.

«Іо на стероїдах», – порівняв TOI-6713.01 із п’ятим супутником Юпітера – найбільш вулканічно активним тілом у Сонячній системі – один з авторів дослідження Стівен Кейн.

Подібно до Меркурія, найближчої до Сонця планети, орбіта TOI-6713.01 дуже еліптична. Якщо Меркурій розташований відносно далеко від палаючої зірки, то виявлений космічний об’єкт – фактично на відстані руки до своєї.

На рух цього космічного тіла впливає сила тяжіння двох сусідніх планет. Така взаємодія змушує внутрішню частину TOI-6713.01 під час обертання навколо своєї зірки розплавлюватись і деформуватися. Через постійну зміну відстані планети до зірки під час руху еліптичною орбітою, Кейн називає це явище «припливним штормом»

Завдяки цьому внутрішній простір TOI-6713.01 нагрівається настільки, що викликає виверження вулканів на всій його поверхні.

— Вона (планета, — прим.) опинилася в таких умовах, що вимушена постійно вибухати вулканами. Це призводить до ситуації, коли розплавлена поверхня планети випромінює температуру до 2327 °C. У перспективі така температура гарячіша за деякі зірки з малою масою, – додає Стівен Кейн.

Команді науковців вдалося визначити діаметр TOI-6713.01. Наступним кроком стане вимірювання маси планети, що допоможе астрономам визначити загальну кількість доступної для виверження речовини.

Нагадаємо, японська космічна агенція Astroscale оприлюднила світлину, зроблену під час місії з видалення космічного сміття.