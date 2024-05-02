Миколаївська обласна дитяча лікарня. Фото: Миколаївська облрада

У КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради відбулося відкриття гібридної сонячної електростанції.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної ради.

128 фотоелектричних модулів потужністю 58,24 кВт забезпечить потреби в електропостачанні критично важливих відділів головного корпусу: операційного блоку, хірургічного відділення, відділення інтенсивної терапії, відділення для новонароджених та недоношених дітей, а також пологового будинку.

Миколаївська обласна дитяча лікарня. Фото: Миколаївська облрада

Миколаївська обласна дитяча лікарня. Фото: Миколаївська облрада

У відкритті взяв участь голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, радник Міністра охорони здоров’я Віталій Власюк, директорка БО «Фонд «Енергетична дія для України» Юліана Оніщук, в. о начальника департаменту охорони здоров’я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, представники Агенції регіонального розвитку Миколаївської області, проєктів та програм МТД, Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні та Фонду.

«Протягом кількох місяців БО «Фонд «Енергетична дія для України» працював над встановленням сонячної станції на даху лікарні в рамках кампанії «50 сонячних лікарень» та меморандуму про співпрацю з обласною радою. Тож, тепер, якщо буде відключатися електрика, заклад продовжить безперебійно працювати завдяки цій станції», — зазначив Антон Табунщик.

Він акцентував, що це перший крок співпраці обласної ради з Фондом. Антон Табунщик нагадав, що на минулому засіданні сесії депутатський корпус погодив об’єднання лікарень, серед яких і наша обласна клінічна лікарня.

«Це ще один з найпотужніших медичних закладів області. Тож на нараді після відкриття станції акцентував увагу партнерів на допомозі саме цьому медзакладу. Враховуючи об'єднання з чьотирма лікарнями потреб буде більше. На сьогодні обласна лікарня, без врахування доєднання, має 25 відділень. Деякі з них є унікальними для області, які не мають аналогу, наприклад, щелепно-лицеве, політравми, відділення гемодіалізу тощо. Тому, незважаючи на те, що ми маємо генератори, хотілося б мати більш стабільні засоби живлення», — повідомив Антон Табунщик.

Також він зазначив, що окремо звернув увагу партнерів на можливості впровадження таких проєктів для водоканалів, адже це також критична інфраструктура.

Миколаївська обласна дитяча лікарня. Фото: Миколаївська облрада

Нагадаємо, що 20 квітня Антон Табунщик представляв Миколаївщину на Міжнародному Саміті міст та регіонів в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, організований спільно з Міністерством закордонних справ України в Києві.