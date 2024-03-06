Фотовиставка у Лондоні «Відлуння «бліцу»: підземні укриття в Україні та Лондоні» / Фото: Максим Дондюк

У Лондонському музеї транспорту відкрили виставку «Відлуння «бліцу»: підземні укриття в Україні та Лондоні», щоб порівняти фото Другої світової війни та сучасної російсько-української війни.

Про це повідомили в Лондонському музеї транспорту.

У галереї представлені історичні світлини з колекції музею та актуальні роботи шести відомих фотографів-документалістів, які працюють в Україні. Для виставки зібрали 70 архівних фото, де лондонці ховаються від бомбардувань Люфтваффе у 1940 роках, а також сучасні фотографії українців в метро під час російських атак.

«Відкрийте для себе звичайних громадян України в надзвичайних обставинах, які сплять, готують, перуть білизну, доглядають за своїми домашніми тваринами та створюють тимчасові сховища на станціях метро в столиці України Києві та другому за величиною місті Харкові. Ці сцени «перегукуються» з чорно-білими архівними зображеннями лондонців, які знайшли притулок на станціях метро під час Другої світової війни», — написали організатори.

Фотовиставка у Лондоні «Відлуння «бліцу»: підземні укриття в Україні та Лондоні» Фото 1940 років Фотовиставка у Лондоні «Відлуння «бліцу»: підземні укриття в Україні та Лондоні» Фото 1940 років Фотовиставка у Лондоні «Відлуння «бліцу»: підземні укриття в Україні та Лондоні» Фото 1940 років

Попри те, що ці фотографії зроблені з інтервалом у 80 років, вони демонструють сильні паралелі людського досвіду в різних місцях і конфліктах. Ця виставка демонструє стійкість людей в Україні та Лондоні під час війни та реальність необхідності рятуватися від повітряного бомбардування.

З вересня 1940 року до травня 1941 року, а також між червнем 1944 та березнем 1945 року, повітряна тривога у Лондоні звучала майже щодня. А на початку повномасштабного вторгнення Росії близько 40 тисяч людей щодня ховалися в метро у Києві.

Фотовиставка у Лондоні «Відлуння «бліцу»: підземні укриття в Україні та Лондоні» / Фото: Сергей Коровойный Фотовиставка у Лондоні «Відлуння «бліцу»: підземні укриття в Україні та Лондоні» / Фото: Вячеслав Ратинский

Нагадаємо, у Миколаєві в оновленому укритті біля Дому офіцерів флоту волонтери організували виставку до річниці повномасштабної війни «2 роки: ціна свободи».