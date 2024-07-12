У Снігурівці тимчасово відсутнє водопостачання в районі Старої частини міста через порив на водогоні.

Про це в телеграм-каналі повідомив голова Снігурівської МВА Іван Кухта.

Внаслідок аварії комунальники тимчасово припинили подачу воду відразу з трьох свердловин.

— Зараз у Старій частині міста тимчасово відсутнє водопостачання у звʼязку з проведенням ремонтних робіт з ліквідації двох поривів на водогоні. Комунальники були вимушені вимкнути подачу води відразу з трьох свердловин, аби швидше закінчити ремонт. Наразі ремонтні роботи ще тривають. Просимо мешканців з розумінням поставитися до даної ситуації. Комунальники докладають максимум зусиль для усунення поривів та відновлення водопостачання, — повідомив Іван Кухта.

Раніше у Снігурівці частина містян залишилася без води через людей, які використовують воду з водопровідної мережі для поливу власних городів.

Нагадаємо, стан води в Снігурівці в Миколаївській області після підриву дамби Каховської ГЕС повернувся в показники норм ДСТУ. Наразі централізованим водопостачанням забезпечено все місто.