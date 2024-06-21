Сходи до укриття. Архівне фото НикВести

На поточний ремонт Вільнозапорізького ліцею, що у Баштанському районі Миколаївської області, планують витратити 1 мільйон гривень.

Відповідний тендер оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Укриття відремонтують на території навчального закладу за адресою вулиця Москаленка будинок 30 в селі Вільне Запоріжжя.

Спочатку замовник має розібрати цементне покриття підлоги та оновити підстильний шар в приміщенні. Він також має оновити стіни та укоси: відбити штукатурку, вирівняти стіни, потім поштукатурити та пофарбувати їх. В стінах також мають розбирати стару електропроводку і прокласти новий кабель. Також мають відремонтувати бетонні сходи, що ведуть до укриття, встановити нову металеву огорожу та сталеві двері.

Згідно тендерної документації, після завершення ремонтних робіт підрядник не повинен зайнятися благоустроєм та іншими роботами.

Аукціон запланували на 28 червня. Замовник очікує на завершення будівельних робіт 31 серпня поточного року.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділила на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

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