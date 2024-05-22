Виставка «Українська одіссея. Офорти Володимира Бахтова до поеми Ліни Костенко»

У Києві відкривається виставка «Українська одіссея. Офорти Володимира Бахтова до поеми Ліни Костенко».

Про це повідомляють організатори заходу.

Виставка побудована навколо офортів Володимира Бахтова, заслуженого художника України, члена НСХУ, володаря Срібної медалі Паризького салону мистецтв «Grand Palais» в номінації графіки за серію офортів з циклу «Малі річки України», кажуть організатори.

На виставці представлено офорти, які художник створив до поеми-балади Ліни Костенко «Скіфська одіссея», надрукованої у видавництві «Либідь» 2020 року.

«На виставці «Українська одіссея» органічно переплітаються твори Володимира Бахтова, поезія Ліни Костенко та артефакти античної епохи з колекції Національного музею історії України. Цей синтез веде до єдиного цілого, яке дає відчуття зв'язку з багатим минулим України, робить його частиною нашого світогляду та ідентичності, за яку ми боремося у війні з Росією», — зазначають організатори.

Виставка також є своєрідним поверненням додому для Володимира Бахтова. З 24 лютого 2022 року його дім і майстерня — Дім Бахтових, — створений біля руїн античного міста Ольвія поблизу села Парутине у Миколаївській області, перебувають під постійною загрозою знищення.

Серед експонатів Національного музею історії України, представлених на виставці, є частина Піщанського скарбу — бронзового посуду грецького виробництва, знайденого на Черкащині у 1960-их роках, давньогрецьку кераміку, що побутувала на території України в добу античності, скіфську зброю, знаряддя праці, елементи кінської вузди, а також уламки російських снарядів, які залишилися після звільнення окупованих українських територій.

«Кожна вітрина виставки — це невелика зупинка в мандрівці. Деякі «зупинки» зрозумілі з першого погляду, до деяких додані цитати, зосібна Геродота, а деякі можуть бути своєрідним квестом для відвідувача. На виставці є місце для зворотного зв’язку, де можна висловитися. Зокрема, відповісти на питання Ліни Костенко: «…А ми хто? Хто ми? Хто ми?», — додають автори виставки.

Виставка відкривається до огляду 28 травня за адресою Київ, вулиця Лаврська, 9.

Експозиція була можлива завдяки спонсорству страхової компанії «Гардіан».

Нагадаємо, що у суботу, 4 травня, у Києві відкрилась фотовиставка про знищену Росією українську культурну спадщину «За об’єктивом: культура у вирі війни».