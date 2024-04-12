Миколаївський трамвай. Фото: міськрада Миколаєва

З п’ятниці 12 квітня у Миколаєві відкрили рух трамваїв за маршрутом №3 в обидва напрямки по вулиці Потьомкінська: від Чорноморського суднобудівного заводу до 10-ї Воєнної. Однак маршрут змінять з понеділка 15 квітня.

Про це повідомили у Миколаївській міські раді.

Змінять рух у зв’язку з проведенням робіт службою колій. Тож трамваї за маршрутом №3 рухатимуться від ЧСЗ по вулицях Декабристів, Потьомкінська до 10-ї Воєнної. Повернення у зворотному напрямку від 10-ї Воєнної по вулицях 6-та Слобідська, Кузнецька до ЧСЗ.

Нагадаємо, у березні вісім з 18 миколаївців, які нещодавно отримали свідоцтва про закінчення навчання на водіїв трамваїв та тролейбусів, вийшли на маршрути.