У Миколаєві попрощались з загиблим Героєм Євгеном Лапчевським. Фото: «НикВести»

5 червня жителі Миколаєва провели в останню дорогу миколаївського військового Євгена Лапчевського з позивним «Лапа». Чоловік загинув 1 червня під час стрілкового бою з російськими загарбниками на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Євген Лапчевський служив у 126 окремій бригаді корпусу морської піхоти і виконував завдання на Лівобережжі Херсонщини. Попрощатися з Героєм прийшли його побратими.

У Миколаєві попрощались з загиблим Героєм Євгеном Лапчевським. Фото: «НикВести» У Миколаєві попрощались з загиблим Героєм Євгеном Лапчевським. Фото: «НикВести»

— Описуючи Євгена можна сказати, що це втілення справжнього Героя. Ми часто говоримо про героїв, Женя був саме таким, у нього завжди була впевненість на завданнях, що все буде добре. Женя був у нас таким собі «рятувальником». Якщо у когось на позиції щось не так, Женя з командою, як справжній Герой залітав на позицію і вирішував ситуацію, так було постійно. Він не носив нічого за спиною, завжди казав все у лице, був справжнім воїном, справжнім Героєм. Це не просто слова, як шана загиблому, це правда, — сказав командир батальйону, у якому служив Євген Артем «Мудрий».

Командир батальйону, у якому служив Євген Артем «Мудрий». Фото: «НикВести»

У Миколаєві попрощались з загиблим Героєм Євгеном Лапчевським. Фото: «НикВести»

У Миколаєві попрощались з загиблим Героєм Євгеном Лапчевським. Фото: «НикВести»

У Миколаєві попрощались з загиблим Героєм Євгеном Лапчевським. Фото: «НикВести»

У Миколаєві попрощались з загиблим Героєм Євгеном Лапчевським. Фото: «НикВести»

У Миколаєві попрощались з загиблим Героєм Євгеном Лапчевським. Фото: «НикВести»

У Миколаєві попрощались з загиблим Героєм Євгеном Лапчевським. Фото: «НикВести»

У Миколаєві попрощались з загиблим Героєм Євгеном Лапчевським. Фото: «НикВести»

У Миколаєві попрощались з загиблим Героєм Євгеном Лапчевським. Фото: «НикВести»

Нагадаємо, у Баштанці в понеділок, 4 березня, Баштанці в понеділок, 4 березня, відкрили Алею Героїв українських захисників , які загинули боронячи суверенітет держави.