Перша українська підземна школа у Харкові. Фото: Фото: Ігор Терехов/Х

У місті Запоріжжі та у Запорізькому районі збудують п’ять підземних шкіл.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він розповів, що Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти.

«Попереду ще більше проектів, а загальна сума субвенції від держави — до 500 мільйонів гривень», — написав Іван Федоров.

Три школи планують збудувати у місті Запоріжжя та ще дві — у Запорізькому районі області. Перші тендери на будівництво оголосять вже цього тижня.

Передбачається, що підземні школи стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області.

«Наша мета — надати можливість всім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі — 10 підземних шкіл», — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, на початку квітня у Харкові завершили будівництво першої в Україні підземної школи.

Зазначимо, що підземні школи пропонують будувати також у Миколаєві. Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький зазначив, що навчальні заклад прифронтових міст, зокрема Миколаєва необхідно переводити до офлайн-навчання, щоб не втратити учнів.

Також повідомлялося, що у Херсоні будуватимуть підземну школу на 500 учнів. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація.