Скриншот з камер відеоспостереження тролейбуса, фото: телеграм канал Сєнкевич Online

У Миколаєві чоловіка, який 11 січня побив водійку тролейбуса, засудили на три роки обмеження волі.

Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.

Зазначається, що 33- річний чоловіку на момент подій проходив військову службу за мобілізацією, проте самовільно залишив свою частину.

Судом встановлено, що чоловік на зупинці громадського транспорту лаявся та намагався увійти до тролейбусу. Підійшовши до передньої двері тролейбусу, де сиділа водійка, він вдарив її по голові. Жінка впала. Після цього чоловік ще два рази вдарив її ногою та розбив її телефон.

«В результаті його дій, потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження. Обвинувачений беззаперечно визнав свою провину», — додали у суді.

За результатами розгляду справи чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 296 КК України та призначили йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, що 11 січня 2024 року чоловік побився з іншим пасажиром тролейбуса. Водійка зупинилась по проспекту Героїв України, тоді всі пасажири вийшли. Двоє чоловіків продовжили бійку. Водійка сповістила поліцію та вийшла до них у салон, щоб утихомирити. Один із чоловіків вдарив водійку та розбив їй телефон і окуляри.