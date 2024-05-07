Жителька Первомайська підозрюється у поширенні проросійської пропаганди / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Жительку Первомайська, що на Миколаївщині, підозрюють у виправдовуванні та вихвалянні збройної агресії РФ проти України. Їй загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, 52-річна жінка є активною користувачкою російської соціальної мережі «Одноклассники».

За даними слідства, вона була підписана на пропагандистські сторінки, з яких активно поширювала публікації із закликами до вчинення насильницьких дій зі зміни меж території та державного кордону України.

Крім того, вона поширювала матеріали, в яких містилися російські наративи щодо «нацизму», дискредитації Сил оборони та викривлення історичних фактів про Україну.

За словами правоохоронців, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 37-річну переселенку з Миколаєва, яку підозрюють у поширюванні фейків про Сили оборони та вихвалянні Путіна у соцмережах.