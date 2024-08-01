На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення громадян до Румунії.
Як зазначає у Закарпатській обласній прокуратурі, жителю Рахівщини повідомили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон (частина 3 статті 332 КК України).
Встановлено, що закарпатець був серед учасників незаконної схеми і планував заробляти кошти на громадянах призовного віку, що мали намір втекти з України. Для них організовували трансфер до прикордонних населених пунктів і надавали поради щодо подальшого руху.
«Правоохоронці затримали фігуранта на околицях села Луг Рахівського району, що на кордоні з Румунією. Саме звідти мав розпочинатися маршрут незаконного переправлення одного громадянина. Останній встиг сплатити 3500 доларів США за таку «мандрівку», з яких 2000 доларів США — безпосередньо підозрюваному», — йдеться в повідомленні.
Наразі вживаються заходи для встановлення усіх учасників схеми.
Раніше у ДПСУ розповіли, що на кордоні з Румунією та Молдовою фіксується найбільше активних спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними чоловіками. Такі випадки фіксуються майже щодня.
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На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення громадян до Румунії.
Як зазначає у Закарпатській обласній прокуратурі, жителю Рахівщини повідомили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон (частина 3 статті 332 КК України).
Встановлено, що закарпатець був серед учасників незаконної схеми і планував заробляти кошти на громадянах призовного віку, що мали намір втекти з України. Для них організовували трансфер до прикордонних населених пунктів і надавали поради щодо подальшого руху.
«Правоохоронці затримали фігуранта на околицях села Луг Рахівського району, що на кордоні з Румунією. Саме звідти мав розпочинатися маршрут незаконного переправлення одного громадянина. Останній встиг сплатити 3500 доларів США за таку «мандрівку», з яких 2000 доларів США — безпосередньо підозрюваному», — йдеться в повідомленні.
Наразі вживаються заходи для встановлення усіх учасників схеми.
Раніше у ДПСУ розповіли, що на кордоні з Румунією та Молдовою фіксується найбільше активних спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними чоловіками. Такі випадки фіксуються майже щодня.