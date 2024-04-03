Жительку Херсона судитимуть за підозрою у колабораціонізмі / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

За підозрою у колабораціонізмі судитимуть 57-річну жительку Херсона, яка очолила окупаційне Міністерство спорту регіону.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, у липні 2022 року жінка погодилась на співпрацю із ворогом. Спочатку вона зайняла посаду начальника «Департамента молодежной политики, семьи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области», а згодом, у ході реорганізації, у грудні 2022 року зайняла посаду «исполняющего обязаности министра молодежной политики, семьи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области».

За даними слідства, у серпні 2023 року жінка отримала від росіян «підвищення», очоливши так зване «Министерство спорта Херсонской области». На цій посаді вона розробляла та організовувала проекти державних програм в сфері молодіжної політики, розвитку культури і спорту Херсонської області, організовувала спортивні заходи та здійснювала координацію діяльності державних закладів, які знаходяться у віданні «военно-гражданской администрации Херсонской области» та проводять роботу по програмах молодіжної політики.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту 59-річного жителя Херсона, підозрюваного у роботі на росіян під час тимчасової окупації Херсона.