У Каштановому сквері 31 березня відбулась виставка-прилаштування безпритульних собак.

Про це повідомляє КП ММР «Центр захисту тварин» .

У Миколаєві відбулася благодійна акція з прилаштування собак. Фото: «Центр захисту тварин» У Миколаєві відбулася благодійна акція з прилаштування собак. Фото: «Центр захисту тварин» У Миколаєві відбулася благодійна акція з прилаштування собак. Фото: «Центр захисту тварин»

Основна мета організації знайти дбайливу та люблячу родину хвостикам та зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста.

Зазначається, що за результатами виставки прилаштували 15 песиків та 4 котиків. Усі чотирилапі вакциновані та проліковані.

Всіх інших, як і раніше, буде можливість забрати, звернувшись до організації безпосередньо на КП: вулиця Водопійна, 36, Миколаїв. Контактний телефон - 097 364 75 96.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. До прикладу, минулого року 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів, а 24 грудня новий дім знайшли для 16 песиків.

Водночас перша виставка-прилаштування у 2024 році дала змогу знайти родини для 13 тварин.