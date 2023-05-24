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Миколаївська тенісистка Катерина Байндль разом з трьома спортсменками братимуть участь у «трав'яному турнірі» «Великого шолому», що є 50-тим ювілейним сезоном серед жіночого тенісу.
Про це повідомляє XSPORT.ua.
Тенісистки з Миколаєва, Нової Каховки, Рівенщини та Києва були впевнені в тому, що пройдуть відбір до міжнародного трав’яного турніру «Великий шолом» повним складом, проте в списках були лише чотири учасниці з п’ятьох.
Нагадаємо, що Катерина Байндль вперше у кар'єрі пробилася до третього раунду Australian Open. До цього Катерина програвала у першому колі протягом чотирьох розіграшів поспіль (2017-2020), а тепер має честь представляти Україну на ювілейному сезоні жіночого тенісу.
Тепер четверо представниць України — Катерина Байндль, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко претендують на здобуття трофея «Великого шолому».
Зазначається, що у рамках реакції міжнародного спорту на вторгнення Росії в Україну, WTA, ATP, ITF та чотири турніри «Великого шолому» спільно оголосили, що гравцям з Білорусі та Росії не буде дозволено грати під назвою та прапором їхніх країн, але їм залишатиметься право на участь у турнірах до подальшого повідомлення.
Миколаївська тенісистка Катерина Байндль разом з трьома спортсменками братимуть участь у «трав'яному турнірі» «Великого шолому», що є 50-тим ювілейним сезоном серед жіночого тенісу.
Про це повідомляє XSPORT.ua.
Тенісистки з Миколаєва, Нової Каховки, Рівенщини та Києва були впевнені в тому, що пройдуть відбір до міжнародного трав’яного турніру «Великий шолом» повним складом, проте в списках були лише чотири учасниці з п’ятьох.
Нагадаємо, що Катерина Байндль вперше у кар'єрі пробилася до третього раунду Australian Open. До цього Катерина програвала у першому колі протягом чотирьох розіграшів поспіль (2017-2020), а тепер має честь представляти Україну на ювілейному сезоні жіночого тенісу.
Тепер четверо представниць України — Катерина Байндль, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко претендують на здобуття трофея «Великого шолому».
Зазначається, що у рамках реакції міжнародного спорту на вторгнення Росії в Україну, WTA, ATP, ITF та чотири турніри «Великого шолому» спільно оголосили, що гравцям з Білорусі та Росії не буде дозволено грати під назвою та прапором їхніх країн, але їм залишатиметься право на участь у турнірах до подальшого повідомлення.