Вихованці СДЮСШОР «Миколаїв» беруть участь у Відкритому Кубку Одеси серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів з футболу 2023/2024 року.
Змагання стартували у неділю, 28 січня в Одесі, повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.
Як відомо, в першому матчі турніру команда U-14 СДЮСШОР «Миколаїв» (2010 року народження) «розгромила своїх суперників» — команду ФК «Балкани» з Одеської області, Білгород-Дністровського району з рахунком 6:0.
Нагадаємо, вирішальний матч для відбору на чемпіонат Європи з футболу у 2024 році між Україною й Італією завершився з рахунком 0:0. Українська збірна зможе потрапити на Євро через плей-офф.
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Вихованці СДЮСШОР «Миколаїв» беруть участь у Відкритому Кубку Одеси серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів з футболу 2023/2024 року.
Змагання стартували у неділю, 28 січня в Одесі, повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.
Як відомо, в першому матчі турніру команда U-14 СДЮСШОР «Миколаїв» (2010 року народження) «розгромила своїх суперників» — команду ФК «Балкани» з Одеської області, Білгород-Дністровського району з рахунком 6:0.
Нагадаємо, вирішальний матч для відбору на чемпіонат Європи з футболу у 2024 році між Україною й Італією завершився з рахунком 0:0. Українська збірна зможе потрапити на Євро через плей-офф.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|