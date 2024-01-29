Перший тур Відкритого Кубку Одеси. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Вихованці СДЮСШОР «Миколаїв» беруть участь у Відкритому Кубку Одеси серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів з футболу 2023/2024 року.

Змагання стартували у неділю, 28 січня в Одесі, повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.

Як відомо, в першому матчі турніру команда U-14 СДЮСШОР «Миколаїв» (2010 року народження) «розгромила своїх суперників» — команду ФК «Балкани» з Одеської області, Білгород-Дністровського району з рахунком 6:0.

Нагадаємо, вирішальний матч для відбору на чемпіонат Європи з футболу у 2024 році між Україною й Італією завершився з рахунком 0:0. Українська збірна зможе потрапити на Євро через плей-офф.