Софія Лискун. Фото: Getty Images

Збірна України зі стрибків у воду завоювала першу ліцензію на Олімпіаду у Парижі у рамках чемпіонату світу-2024.

Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Зазначається, що сталося це за підсумками кваліфікації у жіночих стрибках з 10-метрової вишки. У цій дисципліні виступали дві українки — 21-річна Софія Лискун та 14-річна Каріна Глижіна. Для відбору на Олімпіаду, згідно правил, українкам потрібно було потрапляти у топ-12 найкращих атлеток серед тих, хто раніше не гарантував собі ліцензію.

У кваліфікації Софія Лискун показала 14-й результат — цього виявилося достатньо для відбору до Парижа-2024. Каріна Глижіна закінчила відбір 28-ю.

Нагадаємо, що 4 січня 2024 року стало відомо, що МОК не допустив росіян і білорусів до юнацької зимової Олімпіади-2024.

Також повідомлялося, що міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, виключивши зі списку Росію і Білорусь.