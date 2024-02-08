Медалі для Олімпійських ігор-2024. Фото: МОК

У четвер, 8 лютого, відбулася презентація олімпійських та паралімпійських медалей. Незалежно від того, золоті вони, срібні чи бронзові, усі містять шматок металу, який колись був частиною Ейфелевої вежі.

Про це йдеться у релізі на сайті Міжнародного олімпійського комітету.

Рішення додати метал з вежі виникло через бажання зробити ці об’єкти унікальними, пояснив Тоні Естанге, президент оргкомітету Олімпійських ігор-2024.

— Було зроблено величезну роботу, щоб спробувати об’єднати ці дорогоцінні метали — золото, срібло та бронзу — з найдорогоціннішим металом Ейфелевої вежі, перлиною французької корони. Отже, що особливого в медалях 2024 року: це те, що вони з’єднуються, це злиття, цей сплав, — сказав він.

Медалі виготовила компанія Chaumet.

Нагадаємо, миколаївець Данило Коновалов разом з вихованцем миколаївської школи стрибків у воду з Олегом Колодієм вибороли ліцензію для участі в олімпіаді. Також стрибунка у воду 18-річна Ксенія Байло родом із Миколаєва отримала ліцензію.