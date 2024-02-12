Миколаївські спортсмени вибороли срібні нагороди гран-прі Європи U-19 з бадмінтону.
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
Зазначається, що з 8 по 11 лютого відбулися змагання з бадмінтону у місті Печ, Угорщина.
У змаганнях взяли участь миколаївські бадмінтоністи, які вибороли призові місця:
Підготувала спортсменів тренер Олександра Куніна.
Нещодавно, миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.
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Миколаївські спортсмени вибороли срібні нагороди гран-прі Європи U-19 з бадмінтону.
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
Зазначається, що з 8 по 11 лютого відбулися змагання з бадмінтону у місті Печ, Угорщина.
У змаганнях взяли участь миколаївські бадмінтоністи, які вибороли призові місця:
Підготувала спортсменів тренер Олександра Куніна.
Нещодавно, миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.