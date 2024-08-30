Українські паралімпійці вже здобули перші чотири медалі у плаванні. Спортсмени мають дві срібні та дві бронзові нагороди.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував досягнення спортсменів.
«Чудовий старт! Кожна перемога наших спортсменів надихає всю нашу країну. Так тримати», – зазначив він.
Україну на Паралімпійських Іграх, які стартували 29 серпня, представляють 140 спортсменів, які змагатимуться у рекордних для нашої держави 17 з 22 видах спорту.
Українські паралімпійці вже здобули перші чотири медалі у плаванні. Спортсмени мають дві срібні та дві бронзові нагороди.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував досягнення спортсменів.
«Чудовий старт! Кожна перемога наших спортсменів надихає всю нашу країну. Так тримати», – зазначив він.
Україну на Паралімпійських Іграх, які стартували 29 серпня, представляють 140 спортсменів, які змагатимуться у рекордних для нашої держави 17 з 22 видах спорту.