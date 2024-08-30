Анна Гонтар, Фото: IPC/Pedro Vasconcelos

Українські паралімпійці вже здобули перші чотири медалі у плаванні. Спортсмени мають дві срібні та дві бронзові нагороди.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував досягнення спортсменів.

«Чудовий старт! Кожна перемога наших спортсменів надихає всю нашу країну. Так тримати», – зазначив він.

Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині.

Ірина Пойда виборола срібну нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем.

Анна Гонтар – бронзова призерка у плаванні на 50 метрів вільним стилем.

Олександр Комаров має бронзову медаль у плаванні на 200 метрів вільним стилем.

Україну на Паралімпійських Іграх, які стартували 29 серпня, представляють 140 спортсменів, які змагатимуться у рекордних для нашої держави 17 з 22 видах спорту.