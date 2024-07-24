Парвіз Насибов, Фото: UWW

Миколаївський борець греко-римського стилю Парвіз Насібов розповів, що від моменту, коли він завоював ліцензію на участь в Олімпіаді-2024, його тренування проходять щодня.

Про це він розповів журналісту UA-Футбол.

«Моя підготовка, можна сказати, вона йде досить давно. Після Олімпіади в Токіо, я вже мріяв і думав про наступні Олімпійські ігри, щоб виступити якомога краще і щоб піднятися на сходинку вище. Так вийшло, що я на чемпіонаті світу залишився без ліцензії. Я три місяці тому, в Баку, завоював ліцензію на Ігри-2024. Можна сказати, що з цього дня як з'явилася у мене ліцензія, відтоді моя підготовка не припинялася. Один із найбільш таких важливих етапів: зараз проходжу збір. Він почався минулого тижня і проходить у Конча-Заспі. До 21-го збори, потім у мене виліт до Франції», – розповів він.

Крім того, він зазначив, що з моменту токійської Олімпіади він став дорослішим та мудрішим у боротьбі.

«Ви знаєте, найбільша перевага цієї Олімпіади (в Парижі, – прим.) це те, що я став дорослішим і мудрішим у боротьбі і, так би мовити, трохи досвідченішим. І найбільший плюс для мене – те, що я вже проходив цей шлях і сподіваюся, що зможу цей наступний шлях пройти краще і ще більш гідно, ніж було раніше», – написав він.

Також він додав, що через те, що Олімпійські ігри проводяться раз на чотири роки – це «найбільший такий тягар».

«Все доволі нелегко, тому що дуже великий психологічний тиск і я розумію, що це Олімпійські ігри, вони раз на чотири роки проводяться. Це найбільший такий тягар відповідальності і він присутній у всіх без винятку. До цих ігор я вже підводжу себе, як кажуть, «по втоптаній стежці легше йти». Тому я цю дорогу проходив і сподіваюся, що те, що я роблю зараз, я зроблю ще краще», – сказав він.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2024 року відбудуться з 26 липня по 11 серпня у Франції, Україну представлятимуть 140 спортсменів.