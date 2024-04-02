Анастасія Єрофєєнко. Фото: Миколаївська міськрада.

Миколаївська фехтувальниця Анастасія Єрофєєнко стала срібною призеркою чемпіонату України.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

1 квітня у Києві відбувся чемпіонат України з фехтування. Спортсмени з усієї країни боролися за звання найкращого.

У результаті особистих змагань спортсменка Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування Анастасія Єрофєєнко стала срібною призеркою. Тренує фехтувальницю Вікторія Юріна.

Нагадаємо, що 28-30 березня відбувся Відкритий чемпіонат Києва з боксу серед чоловіків та жінок до 22-х років, присвячений пам’яті Галінічева Максима. За результатами чемпіонату вихованець Максим Зіневич спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №6 виборов «золото» у ваговій категорії 75 кілограмів.