Миколаївська фехтувальниця Анастасія Єрофєєнко стала срібною призеркою чемпіонату України.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
1 квітня у Києві відбувся чемпіонат України з фехтування. Спортсмени з усієї країни боролися за звання найкращого.
У результаті особистих змагань спортсменка Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування Анастасія Єрофєєнко стала срібною призеркою. Тренує фехтувальницю Вікторія Юріна.
Нагадаємо, що 28-30 березня відбувся Відкритий чемпіонат Києва з боксу серед чоловіків та жінок до 22-х років, присвячений пам’яті Галінічева Максима. За результатами чемпіонату вихованець Максим Зіневич спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №6 виборов «золото» у ваговій категорії 75 кілограмів.
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Миколаївська фехтувальниця Анастасія Єрофєєнко стала срібною призеркою чемпіонату України.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
1 квітня у Києві відбувся чемпіонат України з фехтування. Спортсмени з усієї країни боролися за звання найкращого.
У результаті особистих змагань спортсменка Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування Анастасія Єрофєєнко стала срібною призеркою. Тренує фехтувальницю Вікторія Юріна.
Нагадаємо, що 28-30 березня відбувся Відкритий чемпіонат Києва з боксу серед чоловіків та жінок до 22-х років, присвячений пам’яті Галінічева Максима. За результатами чемпіонату вихованець Максим Зіневич спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №6 виборов «золото» у ваговій категорії 75 кілограмів.