Анжелік Кербер на Відкритому чемпіонаті Італії з тенісу в Римі, фото: AP

Німецька тенісистка Анжелік Кербер завершить професійну кар'єру після Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це експерша ракетка світу повідомила у соцмережах.

«Фінішна пряма. Ще до початку Олімпійських ігор я вже можу сказати, що ніколи не забуду Олімпіаду у Парижі, бо це буде мій останній професійний турнір як тенісистки», — написала Анжелік Кербер.

Також вона поділилась спогадами про здобуття срібної медалі на Олімпіаді-2016, в сезоні, коли німкеня перемогла у фіналі турніру рівня Грендслем.

«Коли я прибула на Олімпіаду в Ріо-2016, я щойно виграла свій перший титул Великого шлему в Австралії на початку року. Моя срібна медаль була пов’язана з бурхливими емоціями, які привели до мого другого титулу Великого шлему в Нью-Йорку та вершини (світового, – прим.) рейтингу. Падіння наступного року було болючим, але я засвоїла урок, і Вімблдон-2018 став моєю найбільшою нагородою», – написала вона.

Зазначимо, за свою кар'єру Кербер тричі перемагала на турнірах серії Grand Slam (Australian Open-2016, US Open-2016 та Вімблдон-2018) і здобула срібну медаль на Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2024 року відбудуться з 26 липня по 11 серпня у Франції, Україну представлятимуть 140 спортсменів.