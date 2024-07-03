Дев’ять миколаївських спортсменів представлятимуть Україну на Паралімпійських іграх в чотирьох видах спорту: пара плавання, фехтування на візках, пара легка атлетика та пара теніс настільний.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Дев’ять спортсменів з Миколаєва будуть у Парижі літній Паралімпіаді-2024 з 28 серпня по 8 вересня.
Так, чотири миколаївці будуть боротися за медалі у пара плаванні. Серед них Анна Гонтар (тренери: Микола Ільїн, Олена Сальнікова), Сергій Паламарчук (тренерка Тетяна Ільїна), Ангеліна Мальцева (тренер Андрій Козленко) та Дмитро Василенко (тренери: Геннадій Вдовиченко, Оксана Воронцова).
У змаганнях з фехтування на візках візьмуть участь Олег Науменко та Дмитро Серьоженко (тренери: Геннадій Яновський, Олександр Дорошин, Володимир Христик). А Ігор Цвєтов (тренер Віктор Деркач) – у пара легкій атлетиці. У пара настільний теніс зіграють Наталя Косміна, Ірина Шинкарьова.
«Пишаємося нашими спортсменами та бажаємо їм перемог», — зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, як миколаївська рапіристка Аліна Полозюк отримала від міського голови Олександра Сєнкевича грошову нагороду за здобуття бронзової медалі на Кубку світу з фехтування. З міського бюджету було виділено сертифікати у 20 тисяч гривень як Аліні Полозюк, так і її тренерці Ларисі Павленко.
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Дев’ять миколаївських спортсменів представлятимуть Україну на Паралімпійських іграх в чотирьох видах спорту: пара плавання, фехтування на візках, пара легка атлетика та пара теніс настільний.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Дев’ять спортсменів з Миколаєва будуть у Парижі літній Паралімпіаді-2024 з 28 серпня по 8 вересня.
Так, чотири миколаївці будуть боротися за медалі у пара плаванні. Серед них Анна Гонтар (тренери: Микола Ільїн, Олена Сальнікова), Сергій Паламарчук (тренерка Тетяна Ільїна), Ангеліна Мальцева (тренер Андрій Козленко) та Дмитро Василенко (тренери: Геннадій Вдовиченко, Оксана Воронцова).
У змаганнях з фехтування на візках візьмуть участь Олег Науменко та Дмитро Серьоженко (тренери: Геннадій Яновський, Олександр Дорошин, Володимир Христик). А Ігор Цвєтов (тренер Віктор Деркач) – у пара легкій атлетиці. У пара настільний теніс зіграють Наталя Косміна, Ірина Шинкарьова.
«Пишаємося нашими спортсменами та бажаємо їм перемог», — зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, як миколаївська рапіристка Аліна Полозюк отримала від міського голови Олександра Сєнкевича грошову нагороду за здобуття бронзової медалі на Кубку світу з фехтування. З міського бюджету було виділено сертифікати у 20 тисяч гривень як Аліні Полозюк, так і її тренерці Ларисі Павленко.