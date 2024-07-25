Лім Сі Хьон, фото: today.line.me

Лім Сі Хьон, представниця Республіки Корея у стрільбі з лука, встановила перший світовий рекорд Олімпійських ігор-2024 під час кваліфікації жіночого одиночного турніру.

Про це повідомляє Чемпіон.

Зазначається, що формат кваліфікації у жіночому одиночному турнірі зі стрільби з лука складався з 12 серій по шість пострілів, де кожен постріл міг принести спортсменці максимум 10 балів.

Сі Хьон завершила змагання з результатом у 692 очки, перевершивши попередній світовий рекорд кореянки Кан Чже Йон, який тримався п'ять років, на два очки.

Окрім встановлення світового рекорду, Сі Хьон також побила олімпійський рекорд, який тримався з попередніх Ігор у Токіо (680 очок) та належав чемпіонці того турніру Ан Сан. У кваліфікації на Іграх у Парижі цей рекорд було покращено одразу двома лучницями: Сі Хьон і Нам Су Гьон, яка зайняла друге місце з результатом 688 очок.

Сі Хьон досягла рекордного результату завдяки значній кількості десяток (48, з яких 21 постріл — у внутрішню частину кола). В одній із серій пострілів вона завершила з максимальним результатом у 60 очок.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2024 року Україну представлятимуть 140 спортсменів.