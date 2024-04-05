Абдулрашід Садулаєв. Фото: Дмитро Коротаєв, Известия

Дворазовому олімпійському чемпіону з вільної боротьби та капітану російської борцівської збірної Абдулрашіду Садулаєву Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив виступити на змаганнях за кілька днів до старту ліцензійного турніру в Баку.

В Азербайджані можна відібратися на Олімпійські ігри у Парижі. Абдулрашід Садулаєв отримав відмову через підтримку агресії РФ проти України та Володимира Путіна, пише Сhampion.

Абдулрашід Садулаєв брав участь у відкритті пропагандистського заходу на підтримку російської війни в Україні під назвою «Республіканський турнір з вільної боротьби, присвячений пам’яті військовослужбовців-казбеківців, які загинули під час проведення СВО в Україні». Він був почесним гостем на зазначених змаганнях.

Нагадаємо, український стрибун у воду, миколаївець Олексій Середа вважає, що російським спортсменам мають заборонити участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Олексій Середа — не єдиний спортсмен з Миколаєва, хто публічно не підтримує участь росіян в Олімпіаді-2024. Такої ж думки миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Як відомо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.