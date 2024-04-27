Воїн миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти Георгій Рошка разом з побратимом Олексієм Руденком та тренером Славою Кулаковським взяли участь у Лондонському марафоні, щоб привернути увагу до війни Росії проти України.

Бійці збирали гроші на відновлення українських захисників та нагадали, що їхні побратими досі перебувають у російському полоні, інформує 36 ОБрМП.

Олексій Руденко та Георгій Рошка — морські піхотинці, які отримали поранення у 2020 та 2022 роках. Олексію ампутували нижню кінцівку, а Георгій втратив руку.

Морпіх з миколаївської бригади взяв участь у Лондонському марафоні / Фото: 36 ОБрМП Морпіх з миколаївської бригади взяв участь у Лондонському марафоні / Фото: 36 ОБрМП Морпіх з миколаївської бригади взяв участь у Лондонському марафоні / Фото: 36 ОБрМП

У Військово-морських силах України зазначили, що пробігши 42 кілометри, бійці зробили це не лише для себе, а й з метою збору коштів для українських військових інвалідів, які потребують протезування та реабілітації.

Команду тренував Слава Кулаковський, тренер-реабілітолог з особистим досвідом відновлення після ампутації. Команду також очолив Гліб Стрижко, керівник київської філії Veteran Hub та ветеран, який отримав важке поранення у Маріуполі під час оборони міста.

У 2024 році Лондонський марафон зібрав понад 48 тисяч учасників з усього світу.

Нагадаємо, національна збірна України вперше вирушила на чемпіонат Військово-повітряних Сил США. Серед 30 учасників також є мешканець Миколаєва.