У Румунії, 14 липня, відбувся останній етап Кубку світового виклику з художньої гімнастики, на якому перемогла миколаївська спортсменка.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що у складі національної збірної України з художньої гімнастики виступала спортсменка з Миколаєва — Валерія Перемета.
У групових вправах з трьома стрічками та двома м'ячами національна збірна команда України у складі Марії Височанської, Діани Баєвої, Аліни Мельник, Кіри Ширикіної та Валерії Перемети вибороли бронзові нагороди.
Зараз миколаївські спортсмени готуються до збірних у Франції та Іспанії.
Нагадаємо, що миколаївські спортсмени стали героями документального фільму «La Ukrainian Flame» (Українське полумʼя). Фільм, режисерів Бенджаміна Монтеля та Антоніна Бутінара Руель розповідає про молодих спортсменів, які віддають все, щоб взяти участь в Олімпійських іграх цього літа.
Також, миколаївські веслувальники здобули вісім медалей на Командному чемпіонаті України.
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У Румунії, 14 липня, відбувся останній етап Кубку світового виклику з художньої гімнастики, на якому перемогла миколаївська спортсменка.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що у складі національної збірної України з художньої гімнастики виступала спортсменка з Миколаєва — Валерія Перемета.
У групових вправах з трьома стрічками та двома м'ячами національна збірна команда України у складі Марії Височанської, Діани Баєвої, Аліни Мельник, Кіри Ширикіної та Валерії Перемети вибороли бронзові нагороди.
Зараз миколаївські спортсмени готуються до збірних у Франції та Іспанії.
Нагадаємо, що миколаївські спортсмени стали героями документального фільму «La Ukrainian Flame» (Українське полумʼя). Фільм, режисерів Бенджаміна Монтеля та Антоніна Бутінара Руель розповідає про молодих спортсменів, які віддають все, щоб взяти участь в Олімпійських іграх цього літа.
Також, миколаївські веслувальники здобули вісім медалей на Командному чемпіонаті України.