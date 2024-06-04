Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк в складі збірної України здобула срібну медаль чемпіонату Європи серед молоді U-23.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що з 1 по 4 червня в Анталії (Туреччина) проходить чемпіонат Європи з фехтування серед молоді до 23-х років. континентальної першості.
Національну збірну України представила миколаївська рапіристка Аліна Полозюк та киянки Катерина Буденко, Дарія Миронюк, Ольга Сопіт.
У чвертьфінальному двобої українки впевнено здолали збірну Польщі – 45:30, у півфіналі український квартет без жодних проблем переміг представниць Угорщини – 45:19. У боротьбі за золоті нагороди представниці Італії перемогли збірну України - 45:37.
Як додали в національній федерації фехтування, це сьома командна нагорода для України в історії виступів на молодіжному Євро.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени посіли призові місця на чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці.
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Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк в складі збірної України здобула срібну медаль чемпіонату Європи серед молоді U-23.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що з 1 по 4 червня в Анталії (Туреччина) проходить чемпіонат Європи з фехтування серед молоді до 23-х років. континентальної першості.
Національну збірну України представила миколаївська рапіристка Аліна Полозюк та киянки Катерина Буденко, Дарія Миронюк, Ольга Сопіт.
У чвертьфінальному двобої українки впевнено здолали збірну Польщі – 45:30, у півфіналі український квартет без жодних проблем переміг представниць Угорщини – 45:19. У боротьбі за золоті нагороди представниці Італії перемогли збірну України - 45:37.
Як додали в національній федерації фехтування, це сьома командна нагорода для України в історії виступів на молодіжному Євро.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени посіли призові місця на чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці.
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