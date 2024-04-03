У Києві 2 квітня відбувся Чемпіонат України з фехтування на шаблях, де миколаївські спортсмени завоювали медалі.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.
Спортсмен міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (МСДЮСШОР) з фехтування В’ячеслав Дзюба став чемпіоном у складі команди.
Дівчата у складі Аліни Полозюк, Кіри Пронь, Мілани Степовик та Анастасії Єрофєєнко посіли 2 місце у фехтуванні на рапірах.
Підготували спотрсменів тренери — Вікторія Юріна, Лариса Павленко, Ірина Зикова та Юрій Марченко.
Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
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У Києві 2 квітня відбувся Чемпіонат України з фехтування на шаблях, де миколаївські спортсмени завоювали медалі.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.
Спортсмен міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (МСДЮСШОР) з фехтування В’ячеслав Дзюба став чемпіоном у складі команди.
Дівчата у складі Аліни Полозюк, Кіри Пронь, Мілани Степовик та Анастасії Єрофєєнко посіли 2 місце у фехтуванні на рапірах.
Підготували спотрсменів тренери — Вікторія Юріна, Лариса Павленко, Ірина Зикова та Юрій Марченко.
Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.