Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України з фехтування 2 квітня / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

У Києві 2 квітня відбувся Чемпіонат України з фехтування на шаблях, де миколаївські спортсмени завоювали медалі.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.

Спортсмен міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (МСДЮСШОР) з фехтування В’ячеслав Дзюба став чемпіоном у складі команди.

Дівчата у складі Аліни Полозюк, Кіри Пронь, Мілани Степовик та Анастасії Єрофєєнко посіли 2 місце у фехтуванні на рапірах.

Підготували спотрсменів тренери — Вікторія Юріна, Лариса Павленко, Ірина Зикова та Юрій Марченко.

Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України з фехтування 2 квітня / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.