Миколаївські спортсмени вибороли дві нагороди на Кубку України з греко-римської боротьби серед дорослих.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що Кубок України проходив з 19 по 21 липня у Черкасах.
За результатами змагань миколаївські спортсмени здобули:
Тренує борців Олег Баламутов.
За результатами національного Кубка Ігор Курочкін виборов право представляти Миколаївщину на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби.
Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).
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Миколаївські спортсмени вибороли дві нагороди на Кубку України з греко-римської боротьби серед дорослих.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що Кубок України проходив з 19 по 21 липня у Черкасах.
За результатами змагань миколаївські спортсмени здобули:
Тренує борців Олег Баламутов.
За результатами національного Кубка Ігор Курочкін виборов право представляти Миколаївщину на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби.
Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).