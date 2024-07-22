Миколаївські спортсмени вибороли медалі на Кубку України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські спортсмени вибороли дві нагороди на Кубку України з греко-римської боротьби серед дорослих.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що Кубок України проходив з 19 по 21 липня у Черкасах.

За результатами змагань миколаївські спортсмени здобули:

Ігор Курочкін виборов перше місце у ваговій категорії 55 кг;

виборов перше місце у ваговій категорії 55 кг; Олексій Жабський посів третє місце у ваговій категорії 55 кг.

Тренує борців Олег Баламутов.

За результатами національного Кубка Ігор Курочкін виборов право представляти Миколаївщину на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби.

Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).