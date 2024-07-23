Миколаївець Максим Білий виборов чемпіонське золото на міжнародному змаганні з велоспорту на шосе Vuelta Ciclista a Zamora.
Змагання тривали з 17 по 21 липня в Іспанії, повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
Зазначається, що миколаївський спортсмен вихованець СДЮСШОР. Тренують велосипедиста Олександр Кравцов та Василій Горбачук.
Нагадаємо, нещодавно миколаївські спортсмени вибороли дві нагороди на Кубку України з греко-римської боротьби серед дорослих.
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
Миколаївець Максим Білий виборов чемпіонське золото на міжнародному змаганні з велоспорту на шосе Vuelta Ciclista a Zamora.
Змагання тривали з 17 по 21 липня в Іспанії, повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
Зазначається, що миколаївський спортсмен вихованець СДЮСШОР. Тренують велосипедиста Олександр Кравцов та Василій Горбачук.
Нагадаємо, нещодавно миколаївські спортсмени вибороли дві нагороди на Кубку України з греко-римської боротьби серед дорослих.